O uso de recursos tecnológicos é uma forma para promover a redução da pegada de carbono e aumentar a sustentabilidade das zonas urbanas.



Eloísa Macedo e Jorge Bandeira *

O Projeto INTERREG EUROPE CISMOB, coordenado pela Universidade de Aveiro, organiza um fórum de discussão sobre políticas de transporte, e promoção das TIC nos transportes públicos e de mobilidade em modos suaves.



Num contexto de necessidade de desenvolvimento de políticas de adaptação e mitigação às alterações climáticas, o Projeto INTERREG EUROPE CISMOB - Cooperative information platform for low carbon and sustainable mobility, coordenado pelo grupo de investigação "Transportation Technology" do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA), procura melhorar a aplicação das políticas regionais e programas de mobilidade através de um entendimento completo sobre os diferentes impactes relacionados com o transporte e as principais vulnerabilidades associadas a diferentes zonas do território.



Neste sentido, o Projeto CISMOB tem organizado um conjunto de eventos internacionais de troca de experiências. O próximo evento internacional CISMOB irá decorrer entre os dias 7 e 8 de março de 2018.



A 7 de março decorrerá no Complexo das Ciências de Comunicação e Imagem - Universidade de Aveiro a Conferência Internacional “Intelligent transport systems - from science to policy and from policy to real world”.

Nesta conferência pretende-se criar um espaço de discussão de políticas e medidas técnicas para melhorar o transporte rodoviário, refletindo sobre todas as vantagens da disponibilização de dados por parte de operadores de transportes públicos.

Espera-se que autoridades locais e entidades interessadas participem no fórum de discussão sobre o futuro da mobilidade.



A crescente disponibilidade dos avanços tecnológicos a nível de sensores para monitorizar e armazenar grandes quantidades de dados e o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) permite que decisores políticos identifiquem boas práticas para priorizar áreas de intervenção, gerir eficientemente as redes rodoviárias, informar os cidadãos e motivá-los a escolher opções de mobilidade mais sustentáveis.



Destacamos as presenças do Secretário de Estado e Adjunto do Ambiente, José Gomes Mendes, da presidente da CCDR-Centro, Ana Abrunhosa, dos especialistas em sistemas inteligentes de transporte e ambiente, Nagui Rouphail (NC State University), Brian Masson (Multi Modal Transport Solutions Ltd), Robert Stussi, e Carlos Borrego (CESAM), Liliana Pina, senior manager da Deloitte Portugal, do investigador do RISE Viktoria Sweden, Daniel Rudmark.



À 3ª Conferência Temática “Intelligent transport systems - from science to policy and from policy to real world”, segue-se o 3º Seminário de Capacitação “Promoting soft and connected mobility”, que irá decorrer no Centro das Artes de Águeda a 8 de março. O Seminário de Capacitação é dedicado à promoção de modos suaves e amigos do ambiente, dando particular atenção ao uso de bicicleta e mobilidade elétrica.



Destacam-se as presenças do Presidente da Câmara de Águeda, do administrador da Mobi.E, Nuno Maria Bonneville, do vice-presidente da APVE – Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, Paulo Rodrigues, do presidente do conselho diretivo da UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, Henrique Sánchez, e da investigadora do Urban ICT Arena, Petra Dalunde.



A conferência internacional e o seminário têm entrada livre, mas lugares limitados e requerem inscrição que pode ser efetuada pelo site do CISMOB.



Este ciclo de eventos é uma oportunidade fundamental para troca de experiências e ideias, partilha de conhecimento e aprender boas práticas sobre como melhorar políticas associadas ao setor dos transportes, numa tentativa de promover uma mudança de políticas em direção a uma mobilidade sustentável. A melhoria dos instrumentos políticos é o objetivo central dos projetos INTERREG.



O CISMOB insere-se no Programa INTERREG EUROPE, financiado pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e procura uma cooperação inter-regional por forma a permitir que as autoridades públicas regionais e locais e outras entidades partilhem boas práticas associadas a políticas e medidas e estratégias públicas.



O Projeto CISMOB foi um dos 16 projetos Europeus aprovados na 1ª convocatória de projetos INTERREG na plataforma temática “low-carbon economy”. Em particular, o projeto CISMOB visa promover o incremento da sustentabilidade no setor dos transportes com recurso a novas tecnologias da comunicação e sistemas inteligentes de transporte, através do reforço desta área na prioridade de investimento 4e do PO CENTRO 2020.



O CISMOB integra um conjunto de cidades e regiões de características heterogéneas, envolvendo parceiros de Portugal, Suécia, Roménia e Espanha, nomeadamente, a Universidade de Estocolmo, o Município de Águeda, Sistemas Inteligentes de Transportes - Roménia, Autoridade Metropolitana dos Transportes de Bucareste e a Agência de Energia da Extremadura.

Concretamente, o Projeto CISMOB visa potenciar a aplicação das TIC na mobilidade urbana, uma vez que assumem um papel importante no setor dos transportes, permitindo estabelecer uma forma de monitorizar, avaliar, informar e gerir dados relacionados com a mobilidade. O uso destes recursos tecnológicos é uma forma para promover a redução da pegada de carbono e aumentar a sustentabilidade das zonas urbanas, através de uma otimização na eficiência do sistema de transportes.



Nesta primeira fase do Projeto CISMOB procurar-se-á desenvolver planos de ação para melhorar cinco instrumentos políticos das regiões do consórcio, bem como desenhar e disponibilizar uma agenda intitulada “ICT towards low carbon and sustainable mobility - a Multiscale perspective”.

* Projeto CISMOB, Universidade de Aveiro.