Destina-se a ser instrumento e guia oficial, na Diocese de Aveiro, no complexo apostolado de integração eclesial de quantos, contraído o Matrimónio à face da Igreja e, mediante o divórcio, instauraram nova união, alimentando contudo legítimos anseios de se virem a incorporar na prática normal da vida cristã”, refere D. António Moiteiro, no decreto com que aprova as orientações.



O responsável diocesano assinala que, “no itinerário de discernimento”, a possibilidade de acesso aos sacramentos da Confissão e da Eucaristia, “sendo uma decisão do foro interno que pertence a cada um”, não pode ignorar que está em causa “uma realidade objetiva como é a indissolubilidade da aliança contraída no sacramento do Matrimónio” (ler artigo).