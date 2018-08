É já nos dias 8 e 9 de setembro que José Lameiro vai competir no Ralicross de Lousada, prometendo uma corrida "espetacular" com o seu Seat Leon Rx, preparado e assistido pela Simpa Racing.



Da jornada, que se realiza no Eurocircuito, o piloto aveirense diz esperar "mais uma festa" pois, como é habitual, merecerá a presença da ´Mancha Negra´.



Lousada vai ser a primeira prova em que José Lameiro conhece o traçado. Um circuito que já recebeu provas do Europeu da modalidade.



O piloto da Diatosta/Rialto vai chegar a Lousada no segundo posto do Campeonato, nesta que é a sua primeira temporada de Ralicross, e logo na categoria rainha, a Super Car. Totaliza 129 pontos, mais 16 do que campeão em título.



"Para a quinta jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross, os princiapais objetivos de José Lameiro, passam, e por esta ordem, por divertir-se, dar o seu melhor, conquistar um lugar lugar no pódio e manter a sua posição no Campeonato", refere a sua assessoria de imprensa.