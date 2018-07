A comparticipação em seguros de saúde e na compra de manuais escolares, bem como descontos nos equipamentos municipais, são alguns dos apoios que a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha vai conceder aos “Soldados da Paz” no âmbito do Regulamento de Concessão de Benefícios aos Bombeiros Voluntários do Município de Albergaria-a-Velha.



Para a autarquia, é necessário reconhecer o papel fundamental dos bombeiros “na proteção de pessoas e bens, de forma abnegada, corajosa, disponível e muitas vezes heroica” através de mecanismos de incentivos que os valorizem e ajudem a cativar “novos cidadãos para tão nobre causa”.



Em termos de benefícios, o regulamento engloba a comparticipação de seguro de saúde de grupo, com franquia mínima, até ao limite máximo anual de 250 euros por beneficiário; a comparticipação de 50% na compra de livros escolares para o bombeiro ou filhos dependentes, até ao limite total de 150 euros/beneficiário; o desconto de 50% em entradas para eventos/atividades promovidas pelo Município; o desconto de 50% nas inscrições e mensalidades de utilização das Piscinas Municipais pelos beneficiários e filhos dependentes; e o desconto de 50% no preço de capa das publicações e outros artigos à venda nos espaços municipais.



Podem candidatar-se aos benefícios todos os bombeiros voluntários ativos do Município com categoria igual ou superior a estagiário, que tenham mais de um ano de bons e efetivos serviços e que cumpram anualmente duzentas ou mais horas de voluntariado na corporação.



Podem também candidatar-se todos os bombeiros que estejam em inatividade em consequência de acidente ocorrido no exercício das suas missões ou de doença contraída ou agravada em serviço. Tendo em conta estes requisitos, a Câmara Municipal prevê abranger cerca de 75 bombeiros no Concelho.



Para aceder aos benefícios estipulados no regulamento, o bombeiro deve fazer a sua inscrição gratuita na Câmara Municipal, sendo-lhe depois atribuído um cartão de identificação. Este tem a validade de um ano, podendo ser renovado até 30 dias antes de caducar.



Município de Albergaria-a-Velha