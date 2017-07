Ribau Esteves garante legalidade de prestador de serviços comum à Câmara e Aliança Com Aveiro 20 jul 2017, 17:48 Ribau Esteves lamenta as "insinuações de baixa política" produzidas pelo PCP de Aveiro num requerimento a pedir esclarecimentos sobre encargos assumidos pela Câmara com um prestador de serviços contratado para o recente Festival dos Canais e que também trabalha com a campanha da Aliança com Aveiro tendo em vista as próximas eleições autárquicas.



O facto da Câmara Municipal de Aveiro contratar várias empresas que também são contratadas pelas candidaturas da Aliança com Aveiro "tem como justificação a opção de utilização por ambas, de empresas de Aveiro de várias áreas de atividade, privilegiando uma relação com operadores locais de reconhecido mérito e competência, cumprindo a Lei e com todo o rigor, seriedade", explica o presidente em comunicado.



Riabu Esteves assegura "elevados padrões de ética e legalidade" nos contratos, avançando com um conjunto de esclarecimentos sobre a gestão de campanhas de promoção do Festival dos Canais e compra de publicidade assumidos pela Câmara [consultar comunicado nas galerias relacionadas]. Notícias Relaccionadas 19 jul 2017, 15:03 PCP questiona serviços de promoção do Festival dos Canais que envolve empresa ligada à campanha da coligação de direita Classifique esta notícia: Sem classificação

