Comerciantes do exterior da Feira de Março queixam-se do espaço estar “mais caro e mais curto para as barracas”, esperando algum bom tempo para não afastar clientes e compensar o investimento.



A montagem da Feira de Março ‘acelera’ no início desta semana, em contagem decrescente para a inauguração.



A tenda dos concertos foi erguida atempadamente. Com instalação mais demorada, as diversões foram também das primeiras a chegar, em atrelados de camiões (continuar a ler artigo em DestinoAveiro).