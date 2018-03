A empresa Porcelanas da Costa Verde , em Vagos, agendou para dia 21 de Março, uma sessão de apresentação de resultados do projeto demonstrador Cerware.



A parceria com a Universidade de Aveiro e o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro está a desenvolver tecnologias de fabrico mais económicas.



O projeto Cerware passa por "aplicar a radiação micro-ondas no processamento de cerâmicos a temperatura elevada de forma alternativa e complementar à tecnologia baseada em gás."



A indústria cerâmica, lembra a Costa Verde, é consumidora intensiva de energia. "O facto de os seus produtos adquirirem as suas propriedades finais só após uma etapa de cozedura a alta temperatura, representa uma das componentes mais relevantes na competitividade das empresas deste setor."



O consumo de energia térmica representa atualmente cerca de 85% do consumo total de energia de uma empresa, sendo o gás natural o combustível mais utilizado em instalações industriais.



"O projeto Cerware visa a otimização de um protótipo de forno híbrido gás/micro-ondas destinado à cozedura de porcelana. Pretende-se validar industrialmente e demonstrar que o processo de aquecimento convencional assistido por micro-ondas poderá levar a uma redução no consumo energético até 10% e demorar até menos 15% do tempo, comparativamente com o processo convencional. Esta tecnologia é potencialmente mais limpa, mais rápida, menos onerosa e mais eficiente que os processos tradicionais em uso", explica a Costa Verde.



Os resultados "foram promissores, sendo no entanto necessário otimizar parâmetros de funcionamento, bem como reestruturar um módulo de micro-ondas que foi inserido no novo modelo".

A empresa considera que esta solução "permitirá fazer adequadamente a cozedura dos cerâmicos, mantendo a qualidade das peças obtidas dentro de parâmetros internacionalmente aceites."