Manuel Oliveira de Sousa, vereador do PS, aplaudiu os apoios atribuídos às associações locais, com mais uma série de subsídios, embora tivesse feito notar à maioria PSD-CDS que persistem "promessas que ainda não estão no terreno", considerando que a Câmara "não tem de dar apenas o peixe, mas também a cana".



O eleito socialista, que falava no período antes da ordem do dia da reunião pública do executivo, esta tarde, lembrou que está por criar a ´casa das associações´, atendendo a que a entrada em obras do edifício Fernando Távora, na cidade, irá deixar obrigar algumas coletividades a procurar alternativas.



Manuel Oliveira de Sousa propôs a utilização de antigas escolas primárias desativadas ou em vias disso. Aludiu ainda a requalificação de centros culturais, em Verba e Aradas, por exemplo, que "é importante acelerar", porque se têm vindo "a arrastar".



Ainda na área cultural, considerou "urgentíssimo resolver o que deseja" para o património ligado à presença de Eça de Queiróz em Verdemilho, "o anexo a umas bombas de gasolina", disse, citando uma frase do anterior presidente da Assembleia Municipal, Nogueira Leite, que fez questão de dizer não era sua.



Para o vereador, é importante que Aveiro, "tendo em conta o que está no horizonte", designadamente a candidatura a capital europeia da cultura, "possa ter mais gente a trabalhar localmente e potenciar isso ao serviço do município", bem como do planos em carteira, com um calendário assumido.



"Compromissos assumidos no que respeita a requalificar edifícios" - Ribau Esteves



O presidente da Câmara lembrou que "não fez promessas a ninguém, tem compromissos assumidos no que respeita a requalificar edifícios, nomeadamente o centro cívico de Aradas, mas não só". Em Cacia, procura-se um novo edifício para a sede da Junta, de forma a que o atual fique "mais disponível para a cultura". "A lógica de dar mais qualidade aos edifícios" que servem de auditórios passa também por Eixo e São Bernardo, que não tem resposta à dinâmica local.



Sobre a programação cultural, a estratégia "não é exactamente levar a cultura às freguesias", mas para ter atividade cultural nos quatro cantos do município. "Não é atividade cultural secundária, queremos eventos que acontecem em qualquer lugar porque são importantes e quem os quiser viver terá de ir aos sítios. Não é fazer uma coisinha de cultura na freguesias", explicou.



Um dos projetos que "está a ser trabalhado" é o Museu da Terra em Requeixo, que vai ter "importância muito relevante e complementar na oferta museuológica" do município.



Algumas escolas primárias livres têm já projetos, "não para darmos casas a associações, mas darmos vida às casas" por entidades, entre associações e uma paróquia.



Musealizar é diferente de criar um museu

Quanto ao património local relacionado com Eça de Queiroz, esclareceu que a atual Câmara nunca quis instalar um museu, mas sim a musealização de elementos, como a fachada da antiga casa do conselheiro Queirós, avô do escritor, com um jardim onde irão ser colocados elementos expostivos mais ou menos permanentes e um face igual à escultura colocada na rotunda do Botafogo.



"Houve muita baralhação do que ia ser a intervenção na casa, que ia haver um museu. Isso é um equívoco", disse, enquadrando nesse quadro as afirmações de preocupação expressas "após um erro de comunicação" mesmo depois de esclarecimentos prestados pela Câmara.



"Não vi foi ninguém a concordar com um projeto que havia na Câmara de uma vereadora muito famosa que hoje é nossa funcionária na Câmara, que era fazer um museu ao Eça que tinha uma estimativa de custo muito grosseira de 4 milhões de euros", referiu Ribau Esteves.