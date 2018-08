Músicos do Brasil, França, Ucrânia e Portugal na 2ª edição do Festival de Jazz da Mealhada 07 ago 2018, 11:59 A 2ª edição do Meajazz vai trazer à cidade da Mealhada, nos dias 7 e 8 de setembro, a partir das 21 horas, oito grupos com músicos provenientes de quatro países - Brasil, Ucrânia, França e Portugal -, todos eles com estilos e sonoridades muito diferentes. O Festival de Jazz da Mealhada, que se realizará em frente à Câmara Municipal, vai manter, este ano, o registo de entradas gratuitas.



“O ano passado o cartaz já tinha uma qualidade elevada, mas este ano conseguimos elevá-la ainda mais, com músicos da primeira divisão do jazz. Mas o melhor é mesmo testemunhar o que estou a dizer, até porque a entrada é gratuita”, referiu Pedro Seixas, da Motivos Alternativos, coprodutora do evento. (mais informação em DestinoAveiro). Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



