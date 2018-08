A Câmara de Aveiro deu luz verde ao concurso público para a reabilitação de acessos dentro da área de reabilitação urbana da cidade.



O executivo aprovou a abertura de procedimento por concurso público para requalificar vários arruamentos por 350 mil euros, com um prazo de execução previsto de 150 dias.



Rua de Águeda, Estacionamentos na Rua Domingos da Apresentação Fernandes, Rua de Passos Manuel, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Rua do Eng.º Oudinot, Estacionamentos e Rua D. Afonso V, Rua de São Sebastião, Rua José Joaquim Lopes de Lima, Estacionamentos da Rua da Banda da Amizade, Estacionamentos da Rua da Aviação Naval, passagem superior da Av. 25 de Abril e a Rua de Oliveira de Azeméis são as zonas beneficiadas.



Já no âmbito da reabilitação da pavimentos em rotundas, foi aberta a reabilitação da rotunda do Glicínias, das Agras do Norte e da Travessa de São Martinho pelo valor de 85.811 euros, com um prazo de execução de dois meses.



A Câmara decidiu ainda avançar com a reabilitação das coberturas em varanda do Mercado Manuel Firmino, pelo valor de 78.550 euros, com um prazo de execução previsto de dois meses.



A existência de muitas infiltrações nas lojas, provenientes de patologias na impermeabilização das coberturas em varanda deste equipamento, determina "a urgência desta intervenção, para terminar com um problema que danifica o património e prejudica o comércio e os bens dos concessionários das lojas", seguindo a Câmara "a sua opção política de valorização crescente dos mercados e feiras."