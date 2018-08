Segurança do acesso livre ao molhe norte da Barra por São Jacinto questionada 10 ago 2018, 16:46 O previsível aumento de afluência de visitantes ao molhe norte da barra de Aveiro, por força da abertura ao público do estradão em São Jacinto, até agora limitado a uso militar, levou Manuel Oliveira de Sousa, vereador do PS, a alertar para a necessidade de garantir "a vigilância e segurança", tendo questionado a Câmara sobre as medidas adaptadas. "A partir de agora muitas mais pessoas poderão chegar lá, os cidadãos comuns, o que requer uma atenção particular", sublinhou o eleito socialista ao intervir na reunião pública do executivo, esta tarde. Está agendada para segunda-feira proxima, ao final da tarde, a inauguração do estradão requalificado pela edilidade em parceria com o Regimento de Infantaria 10, o que motivará a presença do Chefe do Estado Maior do Exército. O presidente da Câmara, Ribau Esteves, adiantou que o acesso vai ser dotado de "sinalética para orientação e compartamentos correctos" a adoptar pelos visitantes. O município contará com apoio de funcionários seus em São Jacinto. Numa fase posterior à abertura do estradão, está previsto dar continuidade aos trabalhos de requalificação do molhe, envolvendo também o Porto de Aveiro "para ter mais conforto e segurança" a um local que é um spot de pesca lúdica muito concorrido. O edil lembrou que o acesso livre por terra permite "fruir uma riqueza paisagística única, exigundo-se, como é normal os devidos cuidados". Aveiro ficará, assim, com "a peça artificial mais entrada no mar" na costa portuguesa disponível para visitas e passeios. A inauguração vincará estes aspetos com um espetáculo de fogo de artificio. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

