Águeda: Recardães com cuidados de saúde renovados 10 ago 2018, 15:59 A Unidade de Saúde de Recardães vai reabrir na segunda quinzena de agosto renovada e com reforço a nível de cuidados clínicos que permitirão atribuir médico de família a todos os utentes da zona ocidental de Águeda, informa a edilidade local em comunicado. Um serviço "com reforço a nível de cuidados clínicos que permitirão atribuir médico de família a todos os utentes da zona ocidental de Águeda e que se tem revestido como uma zona de forte crescimento demográfico do concelho". A Unidade de Cuidados Personalizados de Águeda III do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga passará a contar com mais um médico, precisamente o novo coordenador, e que permitirá a inscrição de, pelo menos, mais 300 cidadãos do concelho de Águeda que ainda não disponham de médico de família ou que pretendam ser acompanhados nesta Unidade por uma questão de proximidade de residência. Neste momento, estão a ser realizadas obras de requalificação no interior do edifício, da responsabilidade da Junta de Freguesia de Recardães e da Câmara Municipal de Águeda, que irão possibilitar melhorar as condições de conforto dos utentes e dos profissionais de saúde que colaboram nesta Unidade.

