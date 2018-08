Troféu Paixão Aurinegra homenageia antigo dirigente e benemérito Manuel Madaíl 10 ago 2018, 10:39 O Sport Clube Beira-Mar anuncia a primeira edição do Troféu Paixão Aurinegra, que pretende homenagear anualmente "uma individualidade da família Beiramarense."



O empresário aveirense e antigo dirigente do clube Manuel Madaíl, falecido em junho passado, foi escolhido para a evocação na estreia. A direção lembra ainda o contributo dado por Manuel Madaíl como benemérito. "Ao longo dos anos o seu amor ao clube revelou-se constantemente, tendo estado presente sempre que os momentos difíceis o exigiram".



Na primeira edição do Troféu Paixão Aurinegra, o Beira-Mar receberá a equipa do Felgueira, do Campeonato de Portugal, treinada atualmente por Ricardo Sousa, ex-jogador do Beira-Mar e autor do golo que deu a Taça de Portugal aos aurinegros na final histórica disputada com o Campomaiorense há 20 anos.



A partida está agendada para dia 15 de Agosto às 19:00 no Estádio Municipal de Aveiro.

