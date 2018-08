Esculturas religiosas “encontradas” em parede do Convento do Bussaco (Bairrada Informação) 10 ago 2018, 10:31 Esculturas religiosas “escondidas” em parede foram encontradas no Convento de Santa Cruz do Buçaco, aquando das obras de recuperação, cujo término está previsto para março de 2019. A revelação foi feita aquando da comemoração dos 390 anos do início da construção do Convento, onde o presidente da Câmara da Mealhada desafiou a Ordem dos Carmelitas, representada por Frei Joaquim Teixeira, a fixar-se no Bussaco, para assim preservar a história e contribuir para o impulso do turismo religioso (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

