Câmara de Estarreja "admite problemas com recolha de lixo" no concelho 09 ago 2018, 23:04 Em comunicado, a edilidade adianta que está a preparar um novo procedimento de contratação pública para recolha de resíduos urbanos (RSU).



Por isso, Diamantino Sabina, presidente da Câmara de Estarreja, garante que a situação "é temporária", reconhecendo que "existem alguns constrangimentos no que diz respeito à recolha" e "não está indiferente à insatisfação dos munícipes.



Estarreja trabalha com mais quatro municípios num novo procedimento de contratação pública que assegure um serviço de qualidade e que corresponda às necessidades da população.



"Depois de uma avaliação exaustiva da performance do contrato com a Luságua, celebrado em 2013 e com a duração de cinco anos, o executivo constatou falhas na recolha diária dos resíduos urbanos e na limpeza e higienização dos contentores, verificou que o material está deteriorado e que a empresa não dispõe de recursos humanos suficientes para a prestação dos serviços, e ainda, que as exigências de hoje são totalmente distintas das definidas anteriormente", refere o comunicado.



A autarquia decidiu continuar por mais um ano com a Luságua, atual concessionária, e trabalhar "numa restruturação profunda em termos de formulação contratual, deixando bem claro as responsabilidades por eventuais incumprimentos do serviço, e que garanta a qualidade sanitária e urbana de todas as freguesias".

