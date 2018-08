290 alunos matriculados no 1º ciclo recebem livros em Sever do Vouga 09 ago 2018, 19:34 A Câmara de Sever do Vouga decidiu oferecer cadernos de atividades aos alunos do 1º ciclo.



Uma medida "enquadrada na política de promoção do sucesso escolar" que permite "apoiar as famílias severenses e ajudar a reduzir as despesas escolares neste início de ano letivo".



Segundo relembra a autarquia, "a decisão vem complementar o programa de apoio escolar do Governo que contempla a oferta

de manuais escolares".



Neste ano letivo, poderão beneficiar desta medida da Câmara 290 alunos matriculados no 1º ciclo.



Os pais e encarregados de educação que queiram beneficiar deste apoio socioeducativo devem apresentar no Balcão Único do Município, a fatura de aquisição dos cadernos de atividades, bem como cópia do IBAN e consentimento de entrega de cópia do Cartão de Cidadão.

