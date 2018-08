Ponte suspensa do Paiva vai ser a maior do mundo do género (Rodaviva) 09 ago 2018, 19:22 A ponte suspensa a construir no rio Paiva vai ter 508 metros para garantir o título de ´maior do mundo´.



A notícia é avançada na última edição do jornal Rodaviva, publicado em Arouca.



As obras da futura ponte suspensa sobre o rio Paiva, junto ao spassadiços, já decorrem a bom ritmo.



Na fase de planeamento da empreitada, uma correção ao projeto aumento o traçado em 28 metros, garantindo o título de ´maior travessia pedonal suspensa do mundo´.



De utilização apenas pedonal, a ponte com um custo estimado em 1,7 milhões de euros estará suspensa a 150 metros de altura junto ao geossítio da Cascata das Aguieiras e nas imediações da escarpa conhecida como a Garganta do Paiva.

