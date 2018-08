Aveiro: Novo festival de jazz monta palco nas escadarias do edifício Fernando Távora 09 ago 2018, 10:33 A cidade de Aveiro acolhe nos dias 7 a 8 de setembro um novo festival de jazz.



"Jazz, senset e meia" estreia-se com um cartaz que apresenta Elisa Rodrigues, João Hasselberg & Pedro Branco, Lokomotiv e Maria João Ogre (trio Elétrico).



O evento resulta de uma parceria da ´Aveiro com Paixão, Câmara de Aveiro e Teatro Aveirense, sendo produzido pela PARIR | Produção e Agenciamento.



Os concertos, que são gratuitos, ocorrerão num recinto a montar na escadaria do edifício Fernando Távora.



Oportunidade para assistir "a uma selecção do melhor jazz nacional", referem os organizadores, que apostaram "em artistas com longas carreiras" mas também em "novos talentos do género."



A programação completa será em breve anunciada. o festival contará ainda com "conversas de esplanada, duelos ao sol e cocktails sonoros, para com a ria em fundo, ser possível ouvir as primeiras texturas da nova noite que cai."

