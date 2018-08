Aveiro: Rede wi-fi no centro da cidade 09 ago 2018, 09:46 A Câmara de Aveiro obteve um financiamento de natureza não reembolsável, no montante de 50 mil euros, para a realização do projeto rede wi-fi no centro da cidade.



Um investimento total de 64.269 euros financiado no âmbito da Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi do Turismo de Portugal.



O projeto irá ser implementado, nesta primeira fase, "em áreas com elevado fluxo de turistas e visitantes, bem como, com elevado número de atividades culturais" dinamizadas pela Câmara.



Zona da Estação da CP, Centro Histórico da Beira Mar, zonas adjacentes aos canais urbanos e Centro Histórico – Museu de Santa Joana são algumas das áreas abrangidas.



"A cidade de Aveiro apresenta, atualmente, programação cultural regular e de impacto nacional, que permitiu justificar a relevância e importância do presente investimento", refere a Câmara de Aveiro.



A edilidade pretende, numa fase posterior, alargar a rede wi-fi a disponibilizar, "prevendo que se venham a instalar Acess Points (AP’s) na área da Avenida Dr. Lourenço Peixinho (principal artéria da cidade que faz a ligação entre a CP e o Rossio), bem como no Canal de São Roque e zonas limítrofes." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

