Ralicross: José Lameiro renova forças para a segunda metade do campeonato 09 ago 2018, 09:40 José Lameiro afirma-se "pronto" para a segunda metade do PTRX, o Campeonato de Portugal de Ralicross, categoria Super Car.



O piloto aveirense ao volante do seu Seat Leon RX segue em segundo lugar, mostrando-se satisfeito com a a "excelente posição, tendo em conta que é o primeiro ano" em que disputa a "espetacular e radical modalidade" de desporto automóvel.



Em época de férias, aguarda-se pelos dias 8 e 9 de setembro para o regresso às pistas, o que acontecerá no Eurocircuito de Lousada, num traçado em que Lameiro já correu.



Depois, será a vez do Ralicross ir a Castelo Branco, uma pista que regressa à modalidade, depois de três anos de ausência. Um traçado que José Lameiro desconhece. A derradeira prova do PTRX será em Sever do Vouga. Um circuito, à porta de “casa”, no qual o piloto da Diatosta/Rialto, já competiu.



"Para as três derradeiras provas do campeonato, José Lameiro vai continuar a dar o seu melhor, tendo como principal objetivo, a segunda posição final no Campeonato dos Super Car, a categoria rainha do PTRX. Não será uma tarefa fácil, pois no lugar atrás de si, encontra-se o atual campeão da categoria", refere a assessoria de imprensa do piloto de Aveiro.



Em Lousada, aguarda-se por mais uma festa, como aconteceu nas provas já realizadas, com a presença da ´Mancha Negra´, a claque de apoio a José Lameiro que acompanha com grande entusiasmo o Ralicross nacional.

