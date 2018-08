Festival do Bacalhau abre com mensagem sobre "orgulho" na cultura marítima (Terra Nova) 09 ago 2018, 09:30 O presidente da Câmara de Ílhavo associou a abertura do Festival do Bacalhau à celebração dos 81 anos do Museu Marítimo de Ílhavo e não tem dúvidas em afirmar que o património histórico está bem preservado no Museu mas também retratado nos dias do Festival do Bacalhau pelo envolvimento das comunidades locais.



O autarca deixou esse sinal de reconhecimento pelo legado dos primeiros homens da pesca e sobre a realidade atual defendeu os projetos que valorizam essa memória histórica (ler artigo).

