A Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, lançou um concurso público para a empreitada de requalificação e valorização da Pateira de Fermentelos.



A obra, que prevê a criação de percursos pedonáveis e cicláveis nos municípios de Aveiro e Oliveira do Bairro, tem como valor base 400 mil euros e um prazo de execução de 150 dias.



A obra respeitante ao município de Aveiro tem uma estimativa de custo de cerca de 100 mil euros, informa a edilidade.



"Tendo em conta a opção política" da Câmara de Aveiro de valorização ambiental do município e dos seus parques, o novo investimento é considerado "mais um importante passo na persecução desse objetivo."



Segundo explica a edilidade, a empreitada vai permitir a criação de mais um percurso de fruição paisagística no município de Aveiro, a partir da localidade de Requeixo, nomeadamente entre o parque Ribeirinho de Requeixo e os caminhos de acesso ao parque Ribeirinho do Carregal, na zona da frente-água da Pateira, que ficará assim equipado com este novo percurso.



"Durante a construção desta via, para além da construção de passadiços em madeira, prevê-se a necessidade de realizar demolições, desmatação, trabalhos de limpeza, movimento de terras, contenções e pavimentação, infraestruturas e travessias hidráulicas, renovação do mobiliário urbano, bem como a colocação de sinalização adequada", informa a Câmara.