´Indústria do mar´, ´Internet of Things´ (IoP), ´Robótica e ´Sensores biomédicos´ são as áreas temáticas do Sunset Hackathon.

A segunda edição regressa à praia da Costa Nova, em Ílhavo, de 7 a 9 de setembro.



A organização a cargo da associação com sede em Aveiro ´Hardware City´, garante que se trata da "maior maratona tecnológica do Verão" em Portugal, com a particularidade de estar "focada no desenvolvimento de produto".



As diversas atividades programadas para ocupar as 72 horas irão decorrer no Cais Criativo da Costa Nova, juntando talentos, startups e empresas num contexto descontraído e de Verão.



"A cultura do Hackathon tem cada vez mais adeptos em Portugal e está em crescimento exponencial. Atrai pessoas de todas as faixas etárias, makers ou hackers, com formação em engenharia mecânica, robótica ou eletrónica, ciências sociais de comunicação ou marketing", refere uma nota de imprensa.



Para os organizadores, o sucesso da primeira edição do Sunset Hackathon "veio comprovar que há espaço para este tipo de eventos" a quem as empresas se associam em busca de produtos inovadores que permitam "estar na linha da frente."



O Sunset Hackathon permite implementar inovação aberta e validar ideias ou tecnologias. "Os participantes competem por apresentar a prova de conceito mais inovadora e vencer o prémio, enquanto comprovam as suas elevadas competências técnicas e práticas a potenciais empregadores", explica a ´Hardware City´.



A maratona tecnológica de 72 horas está focada na criação de soluções inovadoras para problemas propostos e que reúne talentos, startups e empresas, num contexto descontraído e de verão.



A Hardware City surgiu a partir de Aveiro para "partilhar conhecimento para o desenvolvimento de produtos, criar um hub de classe mundial para startups de hardware e potenciar a comunidade maker na partilha de conhecimento."



O grupo promotor integra pessoas de várias áreas, desde as engenharias até ao marketing. As primeiras atividades arrancaram em abril de 2017, mas a ideia surgiu já em dezembro de 2015.



Além do Sunset Hackathon, o coletivo ´Hardware City´ tem vindo a organizar regularmente eventos temáticos(sessions) que cumpriram já a terceira temporada.



O objetivo é ajudar a "tornar Portugal reputado por ser um ´Hub de Desenvolvimento e Industrialização´ de produto no ocidente", dando condições para que uma startup de qualquer país da Europa que inicie um novo produto "tenha a confiança de vir a Portugal, acelerar o desenvolvimento da sua ideia."