Autarquia de Oliveira de Azeméis lança concurso fotográfico para registar memória do festival de espantalhos 07 ago 2018, 23:57 Centenas de espantalhos estão espalhados pela cidade e pelas freguesias de Oliveira de Azeméis à espera de ser captados por uma câmara fotográfica para que façam, mais tarde, parte da memória do 1º Festival de Espantalhos de Portugal “Francisca OAZ”.



Este é o objetivo do concurso de fotografia “Francisca Espanta”, a decorrer até ao dia 15 de setembro e aberto à participação de qualquer cidadão com idade superior a 18 anos.



De acordo com o regulamento, as fotografias terão, obrigatoriamente, de incluir como elemento figurativo pelo menos um espantalho presente na mostra.



As fotos devem ser enviadas até ao dia 15 de setembro.

