Decorre até 30 de setembro próximo o prazo para votação nos projetos finalistas do Orçamento Participativo Jovem de Anadia (OPJAnd) 2018, podendo participar todos os jovens que residam no concelho de Anadia e se registem na plataforma do orçamento.



O OPJAnd é uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, que tem como objetivo promover a participação cívica dos jovens na elaboração do orçamento municipal, estreitando a ligação entre a autarquia e os jovens e, com isso, reforçar os mecanismos que permitam adequar as políticas públicas municipais às reais necessidades dos mesmos. Para a edição 2018 do OPJAnd, a autarquia previu uma verba de 250 mil euros, reservada a projetos nos âmbitos da Cultura e do Empreendedorismo.



Os jovens que pretendam votar devem ter entre 16 e 35 anos de idade, inclusive, ser residentes no concelho de Anadia, e estar inscritos na plataforma www.anadiajovemparticipa.pt, onde decorre a votação. A inscrição é feita mediante o preenchimento online de um formulário, e só após a confirmação do registo o participante terá a cesso à informação respeitante aos projetos submetidos a votação. No procedimento de votação, realizado através da plataforma, os jovens podem ser assistidos pelos serviços da Biblioteca Municipal de Anadia.



A Câmara Municipal de Anadia apela aos jovens do concelho para que participem nesta votação e escolham os projetos que considerem mais relevantes.

Município de Anadia