O projeto StreetArtCEI, do Centro de Estudos Interculturais, acaba de lançar quatro novas rotas na zona norte do país, incluindo a cidade de Aveiro.

Trata-se de um projeto do Centro de Estudos Interculturais (CEI) do ISCAP – Politécnico do Porto nascido na sequência da sua participação no projeto SAICT/23447 “TheRoute – Tourism and Heritage Routes including Ambient Intelligence with Visitants’ Profile Adaptation and Context Awareness”.

O projeto integra Rotas de Arte Urbana com várias obras de arte ilustrativas da vida da cidade ou de autores sobejamente conhecidos, enquanto símbolos e manifestações estéticas em espaço aberto. Mostrar a arte urbana da cidade é um dos grandes objetivos deste projeto, celebrando as gentes e dando valor à necessidade de valorizar e partilhar para memória futura a Street Art.

A Rota de Arte Urbana de Aveiro inclui as seguintes ruas: Rua Dr. João de Moura, Rua Comandante Rocha e Cunha, Rua do Eng.º Oudinot, Rua Clube dos Galitos, Cais do Alboi, Cais dos Remadores Olímpicos, Rua do Primeiro Visconde da Granja, Rua Dr. Luís Regala, Rua Conselheiro Luís Magalhães, Arco do Comércio, Av. Dr. Lourenço Peixinho, Rua de Artur de Almeida Eça, Estrada do Olho de Água, Rua Américo Ramalho, Rua de Viseu e Bairro do Vouga.

