Estarreja: Câmara e Bondalti colaboram na expansão de zona industrial 06 ago 2018, 22:30 A ampliação do Ecoparque Empresarial de Estarreja vai dar mais um passo, ao prosseguir a aquisição de terrenos.



A autarquia local ´fechou´ com a Bondalti Chemicals (antiga CUF) um acordo para alargar as parcelas necessárias à atração de novos investimentos.



A permuta prevê a aquisição à empresa instalada no complexo químico local de terrenos em quatro polos de que é proprietária por 1,3 milhões de euros.



Por outro lado, a Bondalti propõe-se adquirir ao município estarrejense de outras parcelas, nos polos D e E do EcoParque, por 734 mil euros, que virá a necessitar para uma futura ampliação da sua unidade industrial.



A proposta a submeter pelo executivo à Assembleia Municipal lembra que a Câmara tem vindo a encetar "desde há anos um enorme esforço" para a "consolidação de polos destinados a loteamentos industriais, de modo a atrair investimentos, potenciar emprego e desenvolvimento económico."



A área a vender pela Bondalti Chemicals está abrangida pela execução de infraestruturas previstas para a expansão do EcoParque.



Encontra-se já aprovada a candidatura submetida pelo município para a ampliação, numa área de aproxidamente de 21,4 ha, para disponibilização de novos lotes industriais e acessos.



Para um investimento de 6,6 milhões de euros, está aprovada a comparticipação de dois milhões de euros (85% do investimento elegível).

