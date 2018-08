A PSP de Aveiro deteve, numa freguesia da cidade, um homem, de 60 anos, empresário, por posse de arma proibida, "na sequência de diligências efetuadas no âmbito do crime de violência doméstica."



Õ agora arguido não possuia licença de uso e porte de arma e não tendo a arma registada)



"A detenção deu-se durante as buscas realizadas na sua residência, onde se encontrava uma arma de fogo (espingarda), municiada com quatro cartuchos de calibre 12 mm, sendo que um dos cartuchos se encontrava na câmara de explosão", explica a PSP em comunicado sobre a ocorrência que remonta a 3 de julho.



A PSP, em diligência posterior, apreendeu ainda duas caixas de cartuchos de calibre 12 mm, no local de trabalho, do qual é proprietário.



O indivíduo foi notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Público para primeiro interrogatório judicial.