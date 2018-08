A apresentação do livro “Francisca OAZ – A Espanta Pássaros”, de Conceição Ferreira, foi aproveitada para destacar a importância do 1º Festival de Espantalhos de Portugal e perspetivar a realização da edição do próximo ano.



O livro, de 58 páginas e com ilustração de Paulo Monteiro, tem prefácio de Isabel Barbosa para quem esta obra “ensina a viver vida” salientando “aquilo que importa, as coisas simples, as emoções e os sentimentos verdadeiros”.



“O Festival foi um importante meio de promoção de Oliveira de Azeméis”, afirmou a autora assegurando que foram muitos os peregrinos, nomeadamente do Caminho de Santiago, que pararam na cidade para ver e fotografar os espanta-pássaros levando a que hoje imagens da cidade circulem pelo mundo.



A mentora e dinamizadora do festival explicou as razões do livro e o contexto da criação da figura Francisca na transição entre o Macinhata Espanta e o festival de espantalhos.



A Câmara tem vontade de trabalhar para a edição de 2019 num projeto ainda mais ambicioso porque este festival tem potencial para ser um evento internacional.



O primeiro Festival de Espantalhos de Portugal iniciou-se a 1 de junho e termina no dia 15 de agosto com a realização do Almoço do Emigrante”.