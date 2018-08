O restaurante Salpoente, em Aveiro, é pré-finalista das “7 Maravilhas à Mesa”, informa uma nota de imprensa daquele conhecido estabelecimento de restauração que funciona na cidade.



Estão a concurso 49 mesas numa lista liderada pela região Centro. No dia 2 de setembro, a mesa de Aveiro, representada pelo Salpoente, vai estar na gala das “7 Maravilhas à Mesa”, transmitida em direto pela RTP1, em Lagoa.



Pela mão do chef Duarte Eira, o restaurante Salpoente concorre com seis pratos de peixe e marisco: “Sopa de Peixe”, “O Bacalhau e a Ria de Aveiro”, “Carpaccio de Bacalhau”, “Açorda de Ovas de Bacalhau e Camarão e “A Enguia”. A acompanhar as iguarias é servido um Quinta dos Abibes Sublime Branco 2012.



As próximas galas acontecem nos dias 5 de agosto, em Viseu, 12 de agosto, em Alijó, 19 de agosto, em Odemira, 26 de agosto, em Tomar e 2 de setembro, em Lagoa. Nestas galas serão eleitas pelo público duas mesas, que passam à fase final como finalistas. A grande final acontece no dia 16 de setembro, na Praça da Praia dos Pescadores, em Albufeira.



As galas são apresentadas por Catarina Furtado e José Carlos Malato. O “7 Maravilhas à Mesa”, é um concurso que visa promover as regiões e o mundo rural, através da gastronomia e dos vinhos, fomentando o turismo e as experiências no território.



A passagem à final depende do voto do público e por isso deixamos aqui o desafio. O voto na mesa de Aveiro deve ser feito através do 760 10 70 43, até ao dia 2 de setembro.