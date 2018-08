Oliveira do Bairro: Espaço Inovação recebe Unidade de Autoconsumo Fotovoltaico 06 ago 2018, 10:55 Uma Unidade de Autoconsumo Fotovoltaico, a instalar no edifício do Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro, integra 80 painéis solares fotovoltaicos de 270W, num total de 22 kW de potência instalada para produção de energia elétrica a partir do sol, que será integralmente consumida pelo edifício. "Contas feitas, estima-se uma produção anual de 30.000 kWh.Para além da poupança financeira, este projeto vai permitir que a autarquia reduza a sua pegada ambiental, graças a uma diminuição significativa das emissões de CO2. Ou seja, evita-se a emissão de 15 toneladas de CO2 por ano, valor que pode chegar às 375 toneladas nas próximas duas décadas e meia", refere um comunicado dw SunEnergy, que desenvolveu o projeto para o município bairradino. As oportunidades abertas no âmbito do POSEUR e dos Programas Operacionais Regionais, ao abrigo do Portugal 2020, para as áreas de eficiência energética e energias renováveis, permitem que a administração pública central e local reduza de forma sustentada a sua fatura energética, lembra a empresa especializada neste tipo de equipamentos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

