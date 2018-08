As seleções nacionais universitárias de futsal masculina e feminina estão em estágio na UA de 1 a 14 de agosto, com treinos bi-diários na Nave Central do Pavilhão Aristides Hall, informa o jornal UAonline.

Este estágio serve de preparação à participação no Campeonato do Mundo Universitário de Futsal que decorrerá em Almaty no Cazaquistão, de 18 a 26 de agosto de 2018.



Sob a coordenação do selecionador de futsal Jorge Brás, a equipa masculina é orientada por Pedro Palas e Arménio Coelho e a equipa feminina por Emídio Rodrigues e Teresa Jordão.



Neste momento estão em estágio 18 atletas em cada seleção sendo que no final apenas ficarão 14, que constituirão a comitiva que representará Portugal no Campeonato do Mundo.