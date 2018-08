Sindicato de Hotelaria do Centro contacta trabalhadores do sector em Aveiro e Espinho 05 ago 2018, 22:19 Sob o lema "Em Agosto a Luta não vai de Férias", o Sindicato de Hotelaria do Centro organiza um périplo ao encontro de trabalhadores do sector.



Estão previstas várias iniciativas em unidades de hotelaria e restauração, "na maioria dos destinos de maior fluxo turístico" da região.



O arranque está marcado para 9 de agosto, em Viseu e o fim em Castelo Branco, a 28 de agosto.



No dia 21 de agosto, o Sindicato tem marcadas reuniões nas cidades de Espinho e Aveiro.



"Em todos estes destinos, iremos desenvolver a nossa actividade de contacto com a realidade das relações laborais do sector, verificar e averiguar o respeito pelos direitos dos Contratos Colectivos de trabalho, horários, salários e vínculos laborais entre outros", refere uma nota de imprensa.

