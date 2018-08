Números finais comprovam que 2017 foi o ano de todos os recordes para o turismo no Centro de Portugal 05 ago 2018, 10:20 Os resultados definitivos da atividade turística em 2017, publicados hoje pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, comprovam que o ano passado foi o ano de todos os recordes para o Centro de Portugal. Os números agora conhecidos são extremamente positivos para o turismo na região, excedendo de forma muito clara os números provisórios, avançados pelo mesmo organismo em fevereiro.



Assim, a região Centro de Portugal registou um crescimento de 19,9% nas dormidas, relativamente ao ano de 2016: foram 6,76 milhões, face a 5,64 milhões nos 12 meses anteriores. Um aumento particularmente relevante se comparado com o crescimento médio de dormidas a nível nacional, que se cifrou em 10,8% no mesmo período.



Merece especial destaque na região o crescimento das dormidas de turistas estrangeiros, que aumentaram 36,3%, de 2,36 milhões para 3,22 milhões. As dormidas de visitantes nacionais cresceram a um ritmo inferior, embora também significativo, de 3,28 milhões para 3,54 milhões: uma subida de 8,0%. Outro indicador positivo é o do total de hóspedes, que evoluiu de 3,23 milhões para 3,80 milhões.



Um aumento tão forte na procura provocou, naturalmente, reflexos nos proveitos totais dos estabelecimentos turísticos do Centro de Portugal. Estes subiram 23,3%, de 256,5 milhões de euros, em 2016, para 316,3 milhões, em 2017. A taxa de ocupação de cada cama subiu de 30,9 para 34,3, enquanto o rendimento médio de cada quarto cresceu 3,6%.



Os dados agora revelados integram o Anuário Estatístico de Turismo de 2017 e mostram os resultados definitivos relativos a todas as tipologias de alojamento turístico, incluindo turismo em espaço rural e alojamento local.

