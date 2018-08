Oliveira de Azeméis vive as festas de La Salette 05 ago 2018, 10:17 As festas em honra de Nossa Senhora de La Salette iniciam-se este domingo de forma saudável com uma caminhada, o prémio de atletismo La Salette e um encontro nacional de cicloturismo.



Um dos pontos altos do dia será, no entanto, a procissão das velas, às 21h00, que conduzirá a imagem de Nossa Senhora de La Salette à igreja matriz. Até ao dia 13 de agosto, dia em que terminam os festejos, são esperadas milhares de pessoas que rumam até ao parque de La Salette para viverem com intensidade o programa da maior tradição religiosa do concelho.

ses.



Do conjunto de espetáculos, o destaque musical recai no cantor Leandro que animará a noite do dia 10 e na Bandalusa com um concerto no dia sete. O formato da animação mantém-se com a tradicional noite de fados, no dia 9, um festival de folclore, no dia 11, e a atuação das bandas de música de Fajões e Loureiro, no dia seguinte.



Os jovens vão ter uma noite dedicada a eles, a cargo de três DJ’s, a partir da meia-noite do dia 11. Os restantes dias são preenchidos com as atuações musicais do Grupo Irmãos Leais (dia 6), banda RJB (dia 8), Lorenzo (dia 10) e banda Oriente (dia 13). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)