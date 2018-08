Hoje é dia de regata de moliceiros no Bico da Murtosa 05 ago 2018, 10:14 A Câmara da Murtosa anuncia uma "espetacular" regata de Barcos Moliceiros, a partir das 14:00, no Bico.



"Uma oportunidade para apreciar estas extraordinárias embarcações, mantidas pelas proprietários com todas as características de um barco moliceiro tradicional, a navegar à vela, em todo o seu esplendor, em ria aberta, no canal da Murtosa", refere a nota de imprensa.



A regta está integrada na programação da ´Semana do Emigrante´, com atividades, estes domingo, no cais do Bico, na Murtosa.



Às 11:00, realizar-se-á, pela primeira vez no âmbito da homenagem aos filhos da Terra que procuraram uma vida melhor fora do País, uma corrida de bateiras à vela.



O cais do Bico acolhe uma feira franca, tasquinhas e animação.

