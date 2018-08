Coimbra, Ílhavo, Aveiro e zona do Baixo Vouga ultrapassam limite de alerta de ozono 04 ago 2018, 19:54 Feguesias dos concelhos de Coimbra, Ílhavo, Aveiro e a Zona Litoral Noroeste do Baixo Vouga estiveram este sábado acima do limite de concentração de ozono, obrigando a um alerta à população, porque o poluente pode provocar danos à saúde.



Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro precisou que o excedente dos valores se registou entre as 12:00 e as 13:00 horas nas medições referentes à Aglomeração de Coimbra e entre as 15:00 e as 16:00 na Aglomeração de Aveiro/Ílhavo e na Zona Litoral Noroeste do Baixo Vouga (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)