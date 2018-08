A antiga Escola Primária de Pardelhas-Monte, na Murtosa, foi requalificada para albergar "associações locais vocacionadas para a vertente artística", informou a edilidade local.



Um investimento para permitir que os jovens murtoseiros tenham acesso "à formação artística, independentemente da sua capacidade económica."



A transformação para ´Oficina de Artes´ custou 370 mil euros.



A inauguração das obras teve lugar esta sexta-feira, 88 anos após a edicação da escola para instrução das crianças de Pardelhas e do lugar Monte.



O projeto de reabilitação e adaptação foi da autoria do arquiteto murtoseiro João Fabião, respeitando "a identidade e a traça original da escola acrescentando-lhe, no tardoz, um novo corpo complementar, para potenciar não só a multifuncionalidade do imóvel como também a sua relação com a zona envolvente."



A Escola Primária de Pardelhas-Monte funcionou durante mais de 75 anos.



Com a criação, em 2012, do Centro Escolar da Saldida, a escola foi desativada como estabelecimento de ensino do primeiro ciclo e do pré-escolar, potenciando outros usos e funções para o belíssimo edificado, localizado em pleno centro da vila da Murtosa.