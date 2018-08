ZALI adjudicada por 2,1 milhões de euros 04 ago 2018, 19:49 A Administração do Porto de Aveiro (APA) adjudicou a primeira fase da empreitada de infraestruturação da sua Zona de Atividades Logísticas e Industriais (ZALI). A obra, uma das mais importantes dos anos mais recentes na área portuária, tinha como preço base 3,550 milhões de euros. Após concurso público, a que concorreram 19 empresas, a empreitada acabou por ser adjudicada em fins de julho por 2,130 milhões de euros. O prazo de construção das primeira fase das infraestruturas da futura ZALI é de 190 dias, a partir da consignação dos trabalhos. A criação da ZALI permitirá aumentar a utilização do transporte marítimo e, em consequência, a melhoria das infraestruturas ferroviárias. É um dos benefícios esperados da plataforma logística portuária a dotar com uma área total de construção de 73,2 hectáres. O Porto de Aveiro está empenhado em aumentar o volume de mercadorias movimentadas para 65 mil toneladas em 2022, alavancado na construção de uma fábrica de produção de torres eólicas e fundações offshore já contratualizada. O investimento total estimado para o projeto ascende a 14,2 milhões de euros, com um investimento elegível ajustado de 7,5 milhões de euros, a que corresponde um financiamento do Fundo de Coesão de 6.4 milhões de euros. A ZALI ajudará, assim, a captar investimento privado de 25 milhões de euros e criar 200 postos de trabalho. Pretende-se "afirmar o Porto de Aveiro como um nó logístico na cadeia de transporte do Corredor Atlântico" com a ofertada nova área de acolhimento de atividades industriais e logísticas "servida por ligações marítimas e terrestrescompetitivas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

