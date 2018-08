Câmara aprovou projecto para a requalificação do Mercado Municipal de São João da Madeira (O Regional) 04 ago 2018, 10:22 O Mercado Municipal de S. João da Madeira vai ser renovado e valorizado, de acordo com um projecto elaborado por uma equipa de arquitetos e engenheiros, sob orientação do executivo camarário. O documento foi aprovado em reunião extraordinária da Câmara, realizada na passada sexta-feira, 27 de Julho, na qual foi deliberado abrir concurso público para a concretização da empreitada, com um preço-base de 1 milhão, 231 mil e 870 euros (a que acresce IVA), como consta do anúncio de procedimento n.º 6204/2018, publicado no Diário da República de 31 de Julho (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

