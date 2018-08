Aveiro / São Jacinto: Abertura do estradão do molhe norte a 13 de agosto, divulgado cartaz do Festival das Dunas 04 ago 2018, 09:52 A Câmara de Aveiro agendou para 13 de agosto a inauguração do acesso ao molhe norte da Barra de Aveiro, em São Jacinto. José Cid é cabeça de cartaz do Festival Dunas de São Jacinto.



A autarquia decidiu assinalar a abertura ao público do estradão, "um momento único para a população de São Jacinto e para a Região de Aveiro, para todos os munícipes e visitantes desta localidade"



A inauguração do acesso, que tem uma vedação a delimitar a área militar do Regimento de Infantaria nº 10 (RI10) da área de uso público, possibilita "o privilégio de podermos visitar de forma aberta e livre por terra, um dos mais notáveis e belos locais de fruição paisagística da costa aveirense", que é o molhe norte da Barra de Aveiro, refere a autarquia em comunicado.



A obra tem como ponto de partida o parque de estacionamento automóvel da praia, junto aos mastros das bandeiras, "e constitui um importante resultado do profícuo trabalho de cooperação" entre a Câmara e o Exército Português / RI10.



A inauguração formal está agendada para as 19:00, encerrando a comemoração pelas 23:00 com um grande espetáculo de fogo de artifício lançado da ponta poente do molhe norte.



A edição deste ano do Festival Dunas de São Jacinto, segundo a Câmara, pretende dar animação a um "território de grande riqueza ambiental", recentemente valorizado pela qualificação da marginal ou abertura do CARSurf.



Ambiente e desporto voltam a ser apostas na freguesia, "potenciando os recursos locais, com um lugar muito especial para a animação cultural e musical."



Destaque na programação para a avenida marginal, "onde haverá sempre muita animação de rua, com realce para os concertos" que se iniciam nos três dias, sempre pelas 22:00.



Bárbara Bandeira inaugura o palco do Festival, na sexta-feira. No sábado será a vez de José Cid e no domingo cabe a Piruka encerrar.



Depois dos Concertos, conhecidos DJ’s darão mais música à noite de São Jacinto.



O programa do Festival contempla ainda atividades de índole desportiva, tais como experiências de montanhismo, aulas de combate corpo a corpo e sessão de treino físico militar, promovidas pelo RI10.



No sábado, também terá lugar uma aula de defesa pessoal, promovida pela Associação Académica da Universidade de Aveiro. Pelo CARSurf de São Jacinto serão dinamizadas aulas de surf e de stand up paddle, nos três dias do Festival.



A praia de São Jacinto veste-se de mais desporto no último fim de semana do mês, com várias atividades programadas, tais como voleibol e futebol de praia, aulas de Zumba e Yoga, mas com destaque especial para o 7.º Torneio Internacional Ultimate Frisbee de Praia, a decorrer nos dias 25 e 26 de agosto.



Os visitantes podem ainda optar pelos trilhos da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto ou visitar a Base Militar do Regime de Infantaria nº 10, mas também atividades de batismo de vela e canoagem na baía de São Jacinto.



Os finais de tarde serão celebrados com dois sunset, o primeiro a decorrer no CARSurf, na sexta-feira, pelas 19:00 e no sábado no apoio de praia, pelas 19:30.



A Câmara diz que "prossegue assim a sua atividade intensa e comprometida com os nossos concidadãos, e recebendo da melhor forma quem nos visita durante este tempo, seguindo a opção estratégica política de prioridade às pessoas, através dos canais do ambiente e cultura, com o devido equilíbrio financeiro." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)