Sever do Vouga: Juntas de Freguesia recebem quase 277.500 euros 04 ago 2018, 09:33 A Câmara de Sever do Vouga assinou protocolos com as Juntas de Freguesia locais com valor global de 277.468 euros, contemplando a transferência direta de verbas para trabalhos diversos, como manutenção dos edifícios escolares, limpeza de valetas e de percursos pedestres e manutenção dos espaços públicos e jardins.



O presidente da edilidade, António Coutinho, mostrou-se satisfeito com as melhorias introduzidas nos acordos deste ano. "Houve muitos contributos para que chegássemos a esta versão, que considero muito melhor e mais justa que a anterior”, afirmou, dando como exemplo a maior precisão dos valores ajustados em função dos metros", explicou, citado em nota de imprensa.



Outra das novidades prende-se com a libertação de verbas para a limpeza e manutenção de percursos pedonais que visa, sobretudo, contribuir para uma maior atratividade de turistas e visitantes.



A autarquia espera ultrapassar as dificuldades relacionadas com a falta de pessoal. "Somos das autarquias do país com menos funcionários, o que dificulta a execução de algumas tarefas", disse António Coutinho.



No âmbito dos acordos assinados, a Junta de Freguesia de Rocas do Vouga irá receber 40.372,32 euros, a Junta de Freguesia de Silva Escura e Dornelas, 70.677,68 euros, a Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga, 36.440,83 euros (a manutenção da Ecopista não está incluída neste acordo, fazendo parte de outra empreitada), a Junta de Freguesia de Couto de Esteves, 42.637,44 euros, a Junta de Freguesia de Sever do Vouga, 39.701,04 euros, e a Junta de Freguesia de Cedrim

e Paradela, 47.639,15 euros.



Além dos Acordos de Execução, a Câmara Municipal de Sever do Vouga disponibiliza outro instrumento de financiamento para apoio em investimento, atividades diversas e materiais, cujo valor global pode chegar aos 103.500,00 euros para as sete freguesias. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)