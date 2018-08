Ovarense confirma presença na Liga de Basquetebol e renova com o treinador Nuno Manarte 03 ago 2018, 16:44 A Ovarense inscreveu a sua equipa principal na Liga de Basquetebol. Nuno Manarte continuará como treinador. Anúncios feitos esta sexta-feira.



"São públicas as dificuldades pelas quais o nosso clube passa, mas com muito esforço foram reunidas as condições mínimas para a inscrição da nossa equipa na Liga Placard para a época 2018-2019", lê-se no comunicado.



A Ovarense Basquetebol deposita confiança no técnico para alcançar os objetivos propostos. "Nuno Manarte, um homem que toda a vida vestiu a camisola da nossa Ovarense, sensível a todas as dificuldades é o primeiro a aceitar o desafio e será ele quem irá comandar a equipa na próxima época. No arranque para a sua terceira época à frente dos destinos da equipa, irá continuar a ser apoiado por outro homem da casa, Manuel Sona será o seu adjunto", refere o comunicado.



A "boa notícia é só um pequeno passo para o futuro",ressalva a direção lembrando a necessidade de garantir mais apoios.

Está em curso a subscrição da campanhã "Torna-te GOLD", o que pode ser feito pelo site do clube na Internet.

