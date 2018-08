A Câmara de Ílhavo viu aprovada uma candidatura para disponibilização de wi-fi em locais públicos.



O “Valorizar - Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino”, permitirá o acesso a um apoio financeiro de 57.810 euros.



O projeto ilhavense foi incluído na ´Linha de Apoio à Disponibilização de Redes wi-fi´ da responsabilidade do Turismo Portugal.



"O recurso a sistemas e tecnologia de acesso público à web tem como objetivo potenciar a atratividade e fixação daqueles que visitam o município, disponibilizando um conjunto de ferramentas e aplicações que sustentam informação turística e cultural relevante", refere a autarquia em comunicado.



As aplicações digitais e serviços a desenvolver previstos nesta candidatura "são de importância central em toda a estratégia do município de Ílhavo na área do turismo e das Smart Cities."



No âmbito do Plano Estratégico do Município de Ílhavo para os próximos 20 anos, o eixo-âncora estratégico ´Ílhavo Inteligente´ foi entendido pelos munícipes locais como um dos três eixos prioritários a desenvolver e, prontamente, assumido também pelo executivo.



O município de Ílhavo lembra que "tem-se envolvido e participado em projetos relacionados com as cidades inteligentes / cidades digitais, com o objetivo da melhoria dos formatos de trabalho e de organização e prestação de serviços inovadores à população, fundamentalmente, na modernização administrativa, SIGs, presença online, infraestruturas e redes informáticas e comunicações, digitalização e disponibilização de conteúdos museológicos, entre outros."