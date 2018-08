Aveiro: Animação citadina em destaque no mês de agosto 03 ago 2018, 11:55 À semelhança dos anos transatos, a Sardinha Malabarista – associação em conjunto com os comerciantes locais, irá realizar o evento Música ao Vivo, no centro do Largo da Praça do peixe.



Conheça este e outros destaques do mês em Aveiro.



Mais informação http://agenda.cm-aveiro.pt/AGO2018/AGENDA_destaques.html



