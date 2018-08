Sever do Vouga / Subsídios: Autarquia reforçou apoios na área social 03 ago 2018, 11:37 A Câmara de Sever do Vouga atribuiu 172.400 euros a IPSS, coletividades e associações locais.



Ao todo foram 55 instituições contempladas, um número que aumentou face ao ano passado (53) e que "reflete um maior dinamismo" da comunidade, refere um comunicado.



A área social mereceu especial atenção, através de um reforço das verbas. É exemplo disso a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, contemplada com 25 mil euros, e as IPSS, com 11 mil euros cada uma.



Das 55 associações contempladas, 38 tiveram um reforço de subsídio.



A preservação da cultura e tradições, o impacto da ação no território, a captação de praticantes e visitantes, nas áreas desportivas e culturais, respetivamente, e ainda a colaboração na promoção e estímulo à economia local são alguns dos critérios de avaliação que a autarquia tem conta quando atribui os subsídios do Programa para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo no concelho.

