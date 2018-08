Autarquia de Oliveira de Azeméis abre nova via que facilita acesso à cidade e à zona industrial 03 ago 2018, 10:16 A Câmara de Oliveira de Azeméis procede hoje, ao final do dia, à abertura do troço 5 da via circular interna entre a rotunda do antigo supermercado “Carpan” e a rua ator Alfredo Ferreira da Silva, na freguesia de Santiago de Riba Ul. "A obra, no valor de 120 mil euros, vem solucionar de forma eficaz os problemas de circulação automóvel em especial no acesso à parte poente do concelho. O novo troço viário elimina os constrangimentos verificados na via existente, estreita e sinuosa", refere um comunicado. “Quem entrar ou sair da cidade por essa zona vai ter a vida facilitada”, descreve o presidente da autarquia, Joaquim Jorge, citado na nota de imprensa. A abertura da nova via, de 166 metros, facilitará também o acesso à zona industrial. Além de Santiago de Riba Ul, também as freguesias de Madaíl e S. Martinho da Gândara saem beneficiadas com o investimento passando a usufruir de uma ligação mais rápida e segura. A nova via, dotada com nova sinalização a merecer a atenção dos condutores, permitirá mais fluidez de trânsito, maior velocidade de circulação e mais mobilidade para quem trabalha na zona industrial ou se desloca ao centro urbano. Além da reformulação da rotunda junto ao antigo “Carpan”, o projeto contemplou a construção de passeios e baias de estacionamento. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

