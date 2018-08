Câmara de Oliveira do Bairro define o que quer para antiga Cerâmica Rocha (JB) 03 ago 2018, 09:31 Realizados os primeiros trabalhos de limpeza e estabilização nas instalações da antiga Cerâmica Rocha, provenientes da empreitada aprovada para o efeito, no valor de cerca de 700 mil euros, o Executivo Municipal procedeu a alterações no projeto. As alterações propostas e aprovadas na última reunião de Câmara, no passado dia 26, quantificam as áreas ainda possíveis de preservar, assim como a criação de estruturas destinadas a espaços museológicos e a serviços de apoio (ler artigo).

