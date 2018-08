Fogo destrói anexo do pavilhão do Esgueira 02 ago 2018, 19:43 Um anexo contíguo ao pavilhão do Esgueira, em Aveiro, pegou fogo, pelas 19:45, por motivos ainda desconhecidos, mas populares deram conta de explosões.



O fumo negro viu-se à distância.



Os bombeiros foram ativados para o local, tendo controlado as chamas que não provocaram danos de maior na estrutura do recinto. A concentração de fumo e o perigo de novas explosões dificultaram a operação de rescaldo. Não havia registo de vítimas, mas pessoas que se encontravam no pavilhão, na altura sem atividadecdesportiva, ficaram em pânico ao ouvir os estrondos. A PSP montou um perímetro de segurança. As explosões terão sido causados por garrafas de gás arrumadas no anexo que servia também para arrumos, guardar carrinhas do clube e estava igualmente a ser usado para estaleiro, devido a algumas obras de melhoramentos do pavilhão. As viaturas, à hora do incêndio, encontravam-se no estacionamento exterior. Pouco antes das explosões, algumas pessoas tinham estado na zona atingida. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)