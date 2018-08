“Ílhavo, Terra Milenar” com novas prospeções arqueológicas 02 ago 2018, 16:09 A Câmara Municipal de Ílhavo vai avançar com a realização de novas prospeções arqueológicas, dando continuidade ao projeto “Ílhavo, Terra Milenar” iniciado em 2014.



Estas ações vão ter início a partir do próximo dia 13 de agosto, segunda-feira, prolongando-se até ao dia 24.



As novas prospeções serão efetuadas pela equipa técnica da ERA–Arqueologia, com auxílio de voluntários da comunidade, percorrendo alguns lugares considerados pertinentes para a reconstrução da história do Município, criando condições para desenvolver futuramente estudos mais profundos e sistemáticos.



Os lugares de Vale de Ílhavo, Ermida, Medela, Ribas, Barquinha, entre outros, vão ser visitados, nos próximos dias, pelas equipas de arqueólogos.



Os interessados em participar neste projeto a título de voluntariado podem dirigir-se ao Centro de Documentação de Ílhavo (CIEMar, junto ao Museu Marítimo de Ílhavo) ou contactar através do 234 092 496 até ao dia 9 de agosto. O número de voluntários é limitado pela equipa de arqueologia, podendo haver lugar à recusa da inscrição se ultrapassado o limite estabelecido. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)